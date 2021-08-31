Полиция передала дело о ДТП с участием "слуги народа" Трухина в ГБР

Такое решение принято в связи со статусом фигуранта расследования. Тем временем в ГБР утверждают, что материалов касательно аварии от полиции еще не поступало.

Расследованием обстоятельств ДТП с участием народного депутата из фракции "Слуга народа" Александра Трухина будет заниматься Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом во вторник, 31 августа, сообщила пресс-служба полиции Киева.

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По словам правоохранителей, в связи с тем, что среди фигурантов есть спецсубъект — народный депутат Украины — процессуальный руководитель принял решение изменить подследственность дела. Следователи полиции уже уведомили прокуратуру о передаче материалов этого уголовного дела в ГБР. Все материалы, собранные следователями полиции, будут переданы ведомству в полном объеме.

В полиции также добавили, что по прибытии на место происшествия патрульные документально зафиксировали всех лиц, ехавших в автомобилях, которые попали в аварию. Однако на тот момент все участники происшествия находились возле своих машин, поэтому, по словам правоохранителей "надо было точно установить, кто же был за рулем в момент ДТП".

"Во время проведения первоочередных следственных действий один из свидетелей сообщил, что за рулем "Ауди" находился мужчина, как выяснилось — народный депутат Украины. В то же время другие свидетели отрицают эти показания", — сообщили правоохранители.

Спикер ГБР Ольга Чиканова сообщила "Украинской правде", что ведомство материалов дела о ДТП с участием депутата пока не получило.

"В ГБР видели в СМИ информацию о том, что Национальная полиция направила в Бюро дело о ДТП с участием народного депутата Украины. Однако эти документы не поступили в ГБР согласно установленному порядку. Как только следователи получат и изучат дело, мы обязательно сообщим об этом общественности", — сказала представитель ведомства.

Напомним, ДТП произошло 23 августа в 15:45 на Бориспольской трассе при въезде в Киев. По данным журналистов, автомобиль Audi, за рулем которого находился нетрезвый нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин, въехал в Ford, в свою очередь протаранивший Daewoo. В результате пострадали шесть человек, среди которых двое детей.

Тем временем более 30 различных изданий удалили публикации об инциденте с участием депутата.

В свою очередь председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что рассчитывает на непредвзятое расследование дела о ДТП.