Затремтів перед камерою: Трухін уперше прокоментував свою участь у ДТП під Києвом (відео)

Відповідаючи на питання журналістів, нардеп помітно нервував. Сам він пояснив це тим, що досі знаходиться в шоковому стані через аварію.

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександр Трухін уперше публічно висловився про свою участь у дорожній аварії на Бориспільській трасі 23 серпня. Відповідне відео надав Telegram-канал "Політика країни".

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Сталося це в кулуарах Верховної Ради. Як тільки журналісти почали питати політика про ДТП, він почав помітно нервувати і навіть тремтіти.

"На жаль ДТП трапляються, нічого хорошого в цьому немає. У ДТП я постраждав як й інші учасники. Усі дані щодо обставин ДТП, кількості людей, автомобілів, прізвищ, імен, хто був пасажиром або водієм я коментувати не маю права. Я підписав розписку про нерозголошення цих даних", — заявив Трухін.

Коли представники ЗМІ звернули увагу на те, що Трухін нервує, вони поцікавилися у нього, в чому причина. Політик у відповідь на це заявив, що досі шокований унаслідок аварії. При цьому він заявив, що після аварії також постраждав і звернувся за медичною допомогою.

Депутат зазначив, що хотів зібрати брифінг одразу після аварії, проте не зміг цього зробити через заборону з боку адвокатів і правоохоронців. При цьому Трухін пообіцяв, що обов'язково зустрінеться із журналістами і відповість на всі їхні запитання після того, як будуть опубліковані всі матеріали справи.

Варто зазначити, що нардеп не відповів на пряме запитання журналістів про те, чи перебував він за кермом під час ДТП, знову пославшись на те, що він нібито не має права розголошувати ці відомості.

Що відомо про ДТП за участю Трухіна

ДТП за участю Трухіна сталася на Бориспільській трасі 23 серпня, коли нардеп їхав із Полтави в Київ. За попередньою версією, автомобіль Audi, за кермом якого він, за деякими даними, знаходився, зіткнувся з Ford, який через це врізався Daewoo. Підсумком аварії стали шестеро постраждалих, серед яких двоє неповнолітніх.

Журналісти почали писати про подію, але через деякий час майже 30 видань видалили цю інформацію зі своїх сайтів. Співробітник автомобільного проєкту "Зупини_Лося" Костянтин Андріюк повідомляв, що за видалення матеріалу виданням платили від 200 доларів.

Про те, що партія "Слуга народу" не причетна до видалення матеріалів, пізніше заявив її лідер Олександр Корнієнко.