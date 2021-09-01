"Це не до нас запитання", — Корнієнко про видалення новин про ДТП зі "слугою" Трухіним

Видалення новин про ДТП, у яких фігурував Олександр Трухін, може бути пов'язано з піар-війною.

"Слуга народу" спростувала вплив політичної партії на видалення новин про ДТП, в яку потрапив нардеп із президентської фракції Олександр Трухін. Про це в інтерв'ю НВ розповів глава політсили Олександр Корнієнко.

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Корнієнко запевнив, що "Слуга народу" не примушувала низку українських ресурсів видаляти інформацію про скандальне ДТП. Більше того, у президентській фракції, за словами нардепа, "одна з найпрозоріших та найвпорядкованіших систем роботи з засобами масової інформації в країні".

"Ми нікого нічого видаляти не змушували. Це точно не до нас запитання. У нас точно одна з найпрозоріших та найбільш впорядкованих систем роботи із засобами масової інформації в країні, з точки зору політики", — заявив глава політсили в інтерв'ю виданню "Новое время".

Як зазначив Олександр Корнієнко, звинувачення проти "Слуги народу" про вплив і тиск на журналістів повинні бути підкріплені доказами. Крім цього, глава політсили припустив, що українські ресурси могли видаляти новини про ДТП з Трухіним через піар-війну.

Підсумовуючи, Олександр Корнієнко також висловив припущення, що в народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна, який потрапив у скандальне ДТП під Києвом, можуть бути вороги через роботу в Полтавській області та посаду заступника глави бюджетного комітету.

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП — деталі скандалу

23 серпня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що "слуга" Олександр Трухін потрапив у ДТП під Києвом. Низка інформаційних ресурсів висвітлювала аварію з парламентарієм, проте пізніше зі стрічок новин стали зникати матеріали про ДТП з Трухіним. Шеф-редактори українських видань розповідали, що їм пропонували грошову винагороду за зняття або редагування новин, у яких згадувався Олександр Трухін і аварія під Києвом.

На скандал навколо Олександра Трухіна відреагували у Верховній Раді. Спікер Парламенту Дмитро Разумков закликав ЗМІ назвати імена тих людей, які вимагали зняти матеріали, в яких згадувалася ДТП під Києвом за участю нардепа від "Слуги народу".

[ + – ] ДТП з Трухіним під Києвом

Офіс президента спростував чутки про те, що Олександр Трухін включений в українську делегацію для візиту в США. Радник глави ОП Михайло Подоляк у коментарі Фокусу розповів, що нардеп від "Слуги народу", який потрапив у ДТП під Києвом, ніколи не брав участі в публічних заходах у складі президентської делегації, тому Трухін не полетить у США.

А 31 серпня з'явилася інформація, що поліція передала в ДБР справу про ДТП, в яку потрапив Олександр Трухін.