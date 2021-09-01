"Это не к нам вопрос", — Корниенко об удалении новостей про ДТП со "слугой" Трухиным

Удаление новостей про ДТП, в которых фигурировал Александр Трухин, может быть связано с пиар-войной.

"Слуга народа" опровергла влияние политической партии на удаление новостей о ДТП, в которое угодил нардеп из президентской фракции Александр Трухин. Об этом в интервью НВ рассказал глава политсилы Александр Корниенко.

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Корниенко заверил, что "Слуга народа" не заставляла ряд украинских ресурсов удалять информацию о скандальном ДТП. Более того, у президентской фракции, по словам нардепа, "одна из самых прозрачных и наиболее упорядоченных систем работы со СМИ в стране".

"Мы никого ничего удалять не заставляли. Это точно не к нам вопрос. У нас точно одна из самых прозрачных и наиболее упорядоченных систем работы со СМИ в стране, с точки зрения политики", — заявил глава политсилы в интервью изданию "Новое время".

Как отметил Александр Корниенко, обвинения против "Слуги народа" о влиянии и давлении на журналистов должны быть подкреплены доказательствами. Помимо этого, глава политсилы предположил, что украинские ресурсы могли удалять новости о ДТП с Трухиным из-за пиар-войны.

Подытоживая, Александр Корниенко также выразил предположение, что у народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина, угодившего в скандальное ДТП под Киевом, могут быть враги из-за работы в Полтавской области и должности заместителя главы бюджетного комитета.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин попал в ДТП — детали скандала

23 августа в СМИ появилась информация о том, что "слуга" Александр Трухин попал в ДТП под Киевом. Ряд информационных ресурсов освещали аварию с парламентариев, однако позже с лент новостей стали исчезать материалы про ДТП с Трухиным. Шеф-редакторы украинских изданий рассказывали, что им предлагали денежное вознаграждение за снятие или редактирование новостей, в которых упоминался Александр Трухин и авария под Киевом.

На скандал вокруг Александра Трухина отреагировали в Верховной Раде. Спикер Парламента Дмитрий Разумков призвал СМИ назвать имена тех людей, которые требовали снять материалы, в которых упоминалось ДТП под Киевом с участием нардепа от "Слуги народа".

[ + – ] ДТП с Трухиным под Киевом

Офис президента опроверг слухи о том, что Александр Трухин включен в украинскую делегацию для визита в США. Советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии Фокусу рассказал, что нардеп от "Слуги народа", угодивший в ДТП под Киевом, никогда не участвовал в публичных мероприятиях в составе президентской делегации, поэтому Трухин не полетит в США.

А 31 августа появилась информация, что полиция передала в ГБР дело о ДТП, в которое угодил Александр Трухин.