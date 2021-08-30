В ОП опровергли, что "слугу" Трухина включали в делегацию Зеленского по поездке в США

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что парламентарий ранее никогда не был в составе президентских делегаций на каких-либо мероприятиях.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк опроверг распространенную рядом журналистов, блогеров и Telegram-каналов информацию о том, что оказавшийся в центре скандала с ДТП нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин является членом делегации президента Владимира Зеленского, с которой тот поехал в Вашингтон на встречу с американским лидером Джо Байденом. Об этом Подоляк сказал в комментарии журналисту Фокуса.

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"Даже близко такого нет. Никогда у нас в делегации не был Трухин. Вообще в принципе", — заявил советник главы ОП.

Подоляк подчеркнул, что Трухин "никогда ни на каких мероприятиях не был в составе президентской делегации".

"Тем более в США. Он у нас никогда не был ни на каких внутренних мероприятиях, а тут он вдруг поедет в американскую поездку. С чего они это взяли?" — спросил Подоляк.

"Слуга народа" Трухин попал в ДТП: подробности инцидента

ДТП под Киевом с участием нардепа и руководителя ячейки партии "Слуга народа" в Полтавской области Александра Трухина произошло 23 августа. Об этом сперва написал ряд СМИ, однако позже материалы об инциденте исчезли с более, чем 30 информационных ресурсов. Шеф-редактора некоторых изданий сообщали, что им поступали просьбы удалить или отредактировать новости о ДТП с участием Трухина за денежное вознаграждение.

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В понедельник же, 30 августа, ряд журналистов, блогеров и Telegram-каналов распространил информацию о том, что Трухин включен в делегацию Зеленского, с которой тот отправился на встречу с Байденом.

Отметим, самолет с президентом Украины уже вылетел в Вашингтон. Его встреча с американским лидером состоится в среду, 1 сентября. Ранее планировалось, что президенты Украины и США увидятся 31 августа, однако программу визита пришлось изменить, поскольку последний день лета — дата окончания эвакуации американских дипломатов и военных из Афганистана.