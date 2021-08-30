Вашингтон и Калифорния: посол сообщила, чем Заленский будет заниматься в США

В столице США состоятся открытие Украинского Дома и презентации для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров.

Джо Байден примет Владимира Зеленского 1 сентября. Об этом свидетельствует график президента США, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы Белого дома.

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В заявлении говорится, что "визит подтвердит непоколебимую поддержку Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности" Украины, а также "тесное сотрудничество в сфере энергетической безопасности".

Посол Украины в США Оксана Маркарова написала в Facebook: "Мы с командой Посольства и Офисом Президента вышли на финишную прямую подготовки очень насыщенного визита Президента в США".

В Вашингтоне Зеленский проведет 31 августа и 1 сентября, потом поедет в Калифорнию.

В столице США уже запланированы:

встреча президентов в Белом Доме, основные составляющие ее согласованы обеими сторонами;

встречи с руководителями ключевых для украинского-американских отношений министерств;

две важные публичные презентации от Зеленского и Первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров;

открытие Украинского Дома, посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона.

Напомним, первоначально встреча президентов планировалась на 30 августа, потом ее перенесли на 31-е. Даты переносились по просьбе американской стороны из-за событий в Афганистане.

В начале августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком посетили США для подготовки встречи Зеленского и Байдена.

Зеленский заявлял, что ожидает "содержательной и плодотворной" встречи, которая пройдет в Вашингтоне.