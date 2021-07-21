Зеленский встретится с Байденом 30 августа — Белый дом

Целью визита является поддержка Штатами Украины в вопросах реализации реформ, борьбы с коррупцией. Также будет поднят вопрос сотрудничества в энергетической сфере.

Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Соединенные штаты 30 августа для встречи с президентом Джо Байденом. Об этом сообщается в пресс-релизе Белого дома.

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"Президент Байден с нетерпением ждет возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа 2021 года", — указывается в сообщении.

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Цель визита — сотрудничество в области энергетической безопасности и поддержка усилий Зеленского в борьбе с коррупцией. Кроме того, в документе отмечается поддержка украинского президента в реализации программы реформ, основанной на общих с США демократических ценностях.

Отмечается, что визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом непрекращающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что встреча Зеленского и Байдена откладывается. Владимир Зеленский также поддержал участие Байдена в переговорах по Донбассу, но в Госдепе заявили, что такой необходимости нет.

Ранее был телефонный разговор Зеленского и Байдена, он состоялся 7 июня. После него украинский президент и заявил, что американский коллега пригласил его на встречу в Вашингтоне в июле.