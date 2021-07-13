Зеленский поддержал участие Байдена в переговорах по Донбассу

Президент Владимир Зеленский поднимет вопрос об участии лидера Белого дома в нормандском или ином формате по Донбассу в ходе июльского визита в США.

Владимир Зеленский будет просить президента США Джо Байдена об участии Соединенных Штатов в переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, сообщил президент Украины на брифинге с канцлером Ангелой Меркель.

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По словам президента Украины, он хочет, чтобы США помогали Украине в мирном урегулировании войны на Востоке и деоккупации украинских территорий.

Вопрос об участии Джо Байдена в нормандском или ином формате по Донбассу Владимир Зеленский поднимет в конце июля, когда у него запланировал официальный визит в США.

Глава государства добавил, что Украина поддерживает расширение нормандского формата за счет присоединения США, но необходимое согласие всех участников мирных переговоров.

"О привлечении президента Байдена к нормандскому формату… Я действительно хотел бы, чтобы США помогали нам в решении вопроса мирного урегулирования на Донбассе и деоккупации наших территорий. Это будет в нормандском формате, если участники нормандского формата будут "за". Украина точно поддерживает такой формат. Или это будет в другом формате. Это уже вопрос переговоров. У меня будет встреча с президентом Байденом и я также буду поднимать этот вопрос", — заявил Владимир Зеленский в ходе брифинга с Ангелой Меркель.

Президент Украины также призвал усилить давление на Россию для выполнения ею своих обязательств в вопросе установления мира на Донбассе.

Ранее Фокус рассказывал, что Владимир Зеленский и Ангела Меркель провели официальную встречу. По итогам переговоров канцлер Германии выступила за сохранение транзита газа через Украину после строительства "СП-2". По словам Ангелы Меркель, она обсудит сохранение транзита газа через территорию Украины на встрече с Джо Байденом.

Также Фокус сообщал, что Ангела Меркель выступила за реализацию "формулы Штайнмайера". Канцлер Германии отметила низкий прогресс в реализации Минских соглашений и заявила, что Берлин выступает за проведение выборов на Донбассе.