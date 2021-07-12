Мы хотим выборов на Донбассе, – Меркель Зеленскому на встрече в Германии

В ходе совместного выступления с президентом Зеленским, канцлер ФРГ заявила о необходимости реализации "формулы Штайнмайера".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским заявила о недостаточном прогрессе в минском процессе урегулирования конфликта в Украине. Трансляция велась на странице Офиса президента в Facebook.

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"К сожалению, мы не смогли по минскому формату достичь достаточного прогресса", – признала она.

По словам канцлера, Киев был готов открыть пункты пропуска на линии соприкосновения в Донбассе, однако "со стороны донецких и луганских сепаратистов не было сделано аналогичных согласований".

Вспомнила Меркель и про "формулу Штайнмайера".

"Необходима, с другой стороны, реализация в украинском законодательстве "формулы Штайнмайера". Мы хотим в итоге выборов на Донбассе", – заявила она.

Также немецкий политик считает, что на Украину "оказывается очень большое давление путем многочисленных военных маневров и усиления российского военного присутствия у границ Украины".

Отметим, проведение местных выборов на территории ОРДЛО – предпоследний пункт "минских соглашений".

Предложенная бывшим министром иностранных дел ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером "формула" предусматривает другой механизм: сначала – местные выборы в соответствии с Конституцией Украины, затем – вступление в силу закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Одновременно с этим – вывод войск и установление контроля Украины над восточной границей.

Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила позицию ФРГ касаемо сохранения транзита газа через Украину после окончания строительства газопровода "Северный поток — 2".

Также сообщалось, что Германия выделит Украине полтора миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о том, что президент США Джо Байден согласен с тем, что ситуацию в Украине нужно урегулировать при помощи Минских соглашений.