Ми хочемо виборів на Донбасі, — Меркель Зеленському на зустрічі в Німеччині

У процесі спільного виступу з президентом Зеленським, канцлер ФРН заявила про необхідність реалізації "формули Штайнмаєра".

Канцлер ФРН Ангела Меркель під час спільного брифінгу з президентом Володимиром Зеленським заявила про недостатній прогрес у мінському процесі врегулювання конфлікту в Україні. Трансляція велася на сторінці Офісу президента у Facebook.

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"На жаль, ми не змогли за мінським форматом досягти достатнього прогресу", — визнала вона.

За словами канцлера, Київ був готовий відкрити пункти пропуску на лінії зіткнення в Донбасі, проте "з боку донецьких і луганських сепаратистів не було зроблено аналогічних погоджень".

Згадала Меркель і про "формулу Штайнмаєра".

"Необхідна, з іншого боку, реалізація в українському законодавстві "формули Штайнмаєра". Ми зрештою хочемо виборів на Донбасі", — заявила вона.

Також німецька політикиня вважає, що на Україну "чиниться дуже великий тиск шляхом численних військових маневрів і посилення російської військової присутності біля кордонів України".

Зазначимо, проведення місцевих виборів на території ОРДЛО — передостанній пункт "мінських угод".

Запропонована колишнім міністром закордонних справ ФРН Франк-Вальтером Штайнмаєром "формула" передбачає інший механізм: спочатку — місцеві вибори відповідно до Конституції України, потім — надання чинності закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Одночасно з цим — виведення військ і встановлення контролю України над східним кордоном.

Нагадаємо, канцлер ФРН Ангела Меркель підтвердила позицію ФРН стосовно збереження транзиту газу через Україну після закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Також повідомлялося, що Німеччина виділить Україні півтора мільйони доз вакцини від коронавірусної інфекції.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявляв про те, що президент США Джо Байден згоден із тим, що ситуацію в Україні потрібно врегулювати за допомогою Мінських угод.