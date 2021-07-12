Німеччина надішле Україні 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу, — Меркель

За словами канцлера ФРН, обіцяна допомога — "важливий крок". При цьому політикиня не уточнила, про яку вакцину йдеться.

Німеччина виділить Україні півтора мільйони доз вакцини від коронавірусної інфекції. Про це під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським заявила канцлер ФРН Ангела Меркель.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Ми в дружніх відносинах з Україною, і хочемо разом подолати виклики. І я рада, що й у боротьбі з пандемією коронавірусу ми можемо сьогодні обіцяти Україні, що їй будуть передані 1,5 млн доз вакцини. Це дуже важливий крок", — сказала вона.

При цьому, Меркель не повідомила, який саме препарат від коронавірусу планує надати Україні уряд ФРН. Відомо, що на території Німеччини офіційно зареєстровані препарати Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna і Johnson & Johnson. А вакцинувалися вже майже 42% громадян.

Раніше міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко повідомив, що в Україну прибуло ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac.

Також повідомлялося, що вакцина Comirnaty, вироблена Pfizer-BioNTech, тепер доступна в центрах масової вакцинації в Україні.

Крім того, відомо, що Центри вакцинації в Києві й області перейшли на щоденний режим роботи.