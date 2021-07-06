Центри вакцинації в Києві та області переходять на щоденний режим роботи

Нововведення, крім столиці, торкнеться ще семи міст, де розташований 21 міні-вакцинальний центр. Вони будуть працювати до 17:00.

Центри вакцинації населення від коронавірусної інфекції в Києві і семи містах Київської області переходять на щоденний режим роботи.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Про це повідомляє в Telegram верифікований МОЗ проект про коронавірус в Україні "Коронавірус_інфо".

Тепер центри працюватимуть з 10:00 до 17:30 в Києві і з 9:00 до 17:00 у Київській області.

Крім того, у вихідні кияни зможуть вакцинуватися з 9:00 до 15:00 в одному з 21 міні-вакцинальних центрів у медустановах столиці.

Переглянути перелік усіх пунктів і центрів масової вакцинації можна на офіційному сайті кампанії вакцинації проти коронавірусу за цим посиланням.

У МОЗ зазначили, що ця інформація періодично оновлюється.

[ + – ] Інформація про вакцинацію

Раніше МОЗ попросило українців повідомляти в соцмережах про свою вакцинацію від коронавірусу.

У свою чергу, глава МОЗ Віктор Ляшко назвав терміни нового спалаху коронавірусу в Україні. На його думку, якщо не буде нових мутацій коронавірусної інфекції, то чергова хвиля COVID-19 очікується в осінньо-зимовий період.

Крім того, ми повідомляли про плани МОЗ до кінця літа вакцинувати 10 мільйонів українців.