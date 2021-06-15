У МОЗ хочуть до Дня незалежності щодоби робити по 220 тисяч щеплень від COVID-19 (відео)

За словами міністра охорони здоров'я, незважаючи на плани з імунізації населення, останнім часом темпи вакцинації в країні зменшилися.

МОЗ планує до вересня 2021 роки зробити в Україні 10 млн щеплень від коронавірусної інфекції.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова на ICTV".

За його словами, уже до Дня незалежності України в країні щодоби будуть робити по 220 тисяч щеплень від COVID-19, а за десять днів червня було зроблено 534 тисячі.

Щоб виконати план з 10 млн вакцин до вересня 2021 року, зараз систему охорони здоров'я необхідно вивести на показник у 111 тисяч щеплень щодня.

"Ми до кінця червня вийдемо на 30 вакцинованих на 100 тис. населення в кожній області, у середині липня ми виходимо на 420 на 100 тис., до Дня незалежності має бути 600 (на 100 тис. населення). Якщо в абсолютних цифрах — це близько 220 тис. щеплень на добу", — підкреслив Віктор Ляшко в ефірі програми.

Міністр охорони здоров'я заявив, що під час своєї присяги у Верховній Раді він поставив перед собою завдання зробити 10 млн вакцин до кінця літа 2021 року і наразі МОЗ нарощує темпи вакцинації населення проти COVID-19.

Віктор Ляшко в ефірі програми також додав, що головам ОДА був поставлений план, який кожна область повинна виконати в перерахунку на 100 тис. населення.

"За перші 10 днів червня ми зробили 534 тис. щеплень, потужності ми нарощуємо, сьогодні провели додаткові наради з головами обласних державних адміністрацій, де чітко поставлений план, який повинна виконати кожна область у перерахунку на 100 тис. населення, щоб ми прийшли до осінньо -зимового періоду з якомога більшою кількістю прищеплених людей", — резюмував міністр охорони здоров'я.

[ + – ] Віктор Ляшко про темпи вакцинації в Україні

Раніше Фокус повідомляв, що Україна може уникнути повторення осінньо-зимової ситуації з COVID-19. За словами міністра Віктора Ляшка, нарощування темпів вакцинації може запобігти новому спалаху коронавірусу в Україні.

Також Фокус розповідав, що МОЗ порадило Кабміну продовжити карантин на все літо. Незважаючи на продовження карантину, МОЗ може послабити обмеження для населення.