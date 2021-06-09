Минздрав предлагает продлить карантин на все лето, но смягчить ограничения

Улучшение эпидемической ситуации, надеются в Минздраве, позволит украинцам путешествовать в ЕС уже этим летом.

Министерство здравоохранения предлагает Кабинету министров на все лето продлить карантин с сохранением основных ограничений. Об этом сказал на заседании правительства 9 июня министр Виктор Ляшко.

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"Мы должны оставить основные ограничения, в частности обязательность масок в общественных зданиях и на транспорте, а также соблюдение дистанции. Если ситуация будет ухудшаться, будем оперативно реагировать и вводить "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидопасности", – сказал он.

Минздрав уже разработал предложения относительно модели пребывания и деятельности в условиях "зеленого" уровня, которая даст больше возможностей для отдыха, работы и путешествий.

"В частности, мы планируем отменить требования относительно заполненности залов, разрешить полноценное функционирование спортзалов и упростить процесс прохождения границ для возвращения из отпусков", – сказал министр.

Министерство здравоохранения ожидает сохранения "зеленого" уровня эпидопасности на всей территории страны на летний период.

Позитивность тестирований в Украине впервые за время эпидемии соответствует рекомендациям ВОЗ и составляет менее 5%. "Такой уровень тестирований и спадающая динамика заболеваемости могут перевести Украину в ряд стран с благоприятной эпидситуацией по критериям ЕС. Это может обеспечить свободные путешествия украинцев в страны ЕС", – считает Ляшко.

Он также отметил, что загруженность коек в стране – самая низкая с начала года, восьмую неделю подряд наблюдается спад заболеваемости.

Занятость ресурсов медицинской системы также вышла на самый низкий в 2021 году уровень: реанимационные койки загружены на 29%, койки с кислородом – на 15%, аппараты ИВЛ – на 7%.

"Выписки превышают госпитализации почти вдвое, количество пациентов в больницах за последнюю неделю сократилось втрое", – сказал министр.

Напомним, за сутки 8 июня в Украине выявили 1 385 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в больницы попали 756 человек, умерли — 77.

В Украину прибыли еще 117 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX.