МОЗ пропонує продовжити карантин на все літо, але пом'якшити обмеження

Поліпшення епідемічної ситуації, сподіваються в МОЗ, дозволить українцям подорожувати в ЄС вже цього літа.

Міністерство охорони здоровʼя пропонує Кабінету міністрів на все літо продовжити карантин зі збереженням основних обмежень. Про це сказав на засіданні уряду 9 червня міністр Віктор Ляшко.

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"Ми повинні залишити основні обмеження, зокрема обовʼязковість масок у громадських будівлях і на транспорті, а також дотримання дистанції. Якщо ситуація буде погіршуватися, будемо оперативно реагувати і вводити "жовтий", "оранжевий" або "червоний" рівень епіднебезпеки", — сказав він.

МОЗ уже розробило пропозиції щодо моделі перебування і діяльності в умовах "зеленого" рівня, яка дасть більше можливостей для відпочинку, роботи і подорожей.

"Зокрема, ми плануємо скасувати вимоги щодо заповнювання залів, дозволити повноцінне функціонування спортзалів і спростити процес проходження кордонів для повернення з відпусток", — сказав міністр.

Міністерство охорони здоровʼя очікує збереження "зеленого" рівня епіднебезпеки на всій території країни на літній період.

Позитивність тестувань в Україні вперше за час епідемії відповідає рекомендаціям ВООЗ і становить менше 5%. "Такий рівень тестувань і щільна динаміка захворюваності можуть перевести Україну в ряд країн зі сприятливою епідситуацією за критеріями ЄС. Це може забезпечити вільні подорожі українців до країн ЄС", — вважає Ляшко.

Він також зазначив, що завантаженість ліжок у країні — найнижча з початку року, восьмий тиждень поспіль спостерігається спад захворюваності.

Зайнятість ресурсів медичної системи також вийшла на найнижчий у 2021 році рівень: реанімаційні ліжка завантажені на 29%, ліжка з киснем — на 15%, апарати ШВЛ — на 7%.

"Виписки перевищують госпіталізації майже вдвічі, кількість пацієнтів у лікарнях за останній тиждень скоротилася втричі", — сказав міністр.

Нагадаємо, за добу 8 червня в Україні виявили 1 385 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, у лікарні потрапили 756 осіб, померли — 77.

В Україну прибули ще 117 тисяч доз вакцини Pfizer у рамках ініціативи COVAX.