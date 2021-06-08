В Украину прибыло еще 117 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX

Всего в ближайшее время в страну должны прибыть еще около 473,8 тыс. доз этого препарата.

Сегодня, 8 июня, в рамках инициативы COVAX в Украину поступила очередная партия вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech. На этот раз в страну привезли 117 тысяч доз вакцины. Об этом сообщается на официальном сайте ЮНИСЕФ.

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Отмечается, что в течение этой и начала следующей недели в Украину поступит 473 850 доз препарата Pfizer.

В рамках инициативы COVAX в страну уже поставили 590 850 доз вакцины Pfizer/BioNTech и 1 072 800 — AstraZeneca.

Глава бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт заверил, что вместе с новой поставкой количество полученных страной вакцин от коронавируса в рамках COVAX составит 2 137 500.

Все вакцины в рамках инициативы поставляются в Украину бесплатно. Всего до конца 2021 года планируется привезти в страну такое количество препаратов, которого хватит для вакцинации до 20% населения страны. Утверждается, что для COVAX закупаются лишь те препараты, которые отвечают критериям безопасности и эффективности ВОЗ.

Отметим, вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля. В Минздраве сообщали, что по состоянию на утро 8 июня в стране первую дозу вакцины получили 1 284 143 человека, а две дозы (завершили иммунизацию) — 152 142.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины опубликовало инструкцию того, как получить международное свидетельство о прохождении вакцинации против COVID-19.

Также в Минздраве назвали отличия Международного свидетельства о вакцинации и COVID-паспорта.