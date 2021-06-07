Минздрав назвал отличия Международного свидетельства о вакцинации и COVID-паспорта

Первый документ, утверждают чиновники, граждане могут оформить уже сейчас. А второй будет запущен только с 1 июля.

Минздрав Украины выпустил разъяснение касаемо процедуры получения в Украине Международного свидетельства о вакцинации от коронавирусной инфекции.

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Те украинцы, которые уже привиты двумя дозами вакцины от коронавируса, уже могут получить в Украине Международное свидетельство о вакцинации — документ о сделанных прививках, соответствующий международным медико-санитарным нормам.

В ведомстве предупредили, что следует отличать такое свидетельство от "ковидного сертификата", разрабатываемого сейчас в Украине с учетом требований ЕС и ВОЗ. Его запуск планируется с 1 июля текущего года.

Минздрав назвал эти отличия.

Международное свидетельство о вакцинации:

уже утверждено, его уже можно получить, если человек завершил цикл иммунизации от COVID-19;

свидетельствует о том, что человек полностью вакцинирован от COVID-19;

можно получить только в бумажном формате;

выдается в любом медучреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения;

будет использоваться для пересечения государственных границ тех стран, которые признают это свидетельство.

"Ковидний сертификат":

разрабатывается в Украине по образцу Digital Green Certificate ЕС и Smart Vaccination Certificate ВОЗ, планируется к запуску в июле;

в нем будет информация не только о вакцинации, но и об отрицательных результатах ПЦР-тестов или о выздоровлении после COVID-19;

будет выдаваться как в электронной, так и в бумажной форме, содержать QR-код;

можно будет получить в бумажной форме в учреждениях здравоохранения, в электронной — через приложение "Дія";

планируется сделать две версии: внутренний — для использования внутри страны, и внешний – для выезда за границу;

из-за того, что международные требования к такому сертификату еще не утверждены, его формат может модифицироваться, чтобы он отвечал требованиям Евросоюза и Всемирной организации здравоохранения.

Ранее Министерство здравоохранения Украины опубликовало инструкцию того, как получить международное свидетельство о прохождении вакцинации против COVID-19.

На сегодняшний день украинский "ковид-паспорт" признали лишь несколько стран: Турция, Венгрия, Молдова, Грузия. Сам документ должен заработать в Украине с 1 июля.