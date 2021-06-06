Шмыгаль назвал еще одну страну, которая может признать COVID-паспорта Украины

Глава правительства заверил, что соответствующие договоренности уже достигнуты.

Украинские сертификаты вакцинации от коронавируса уже согласились признавать Венгрия, Молдова, Турция, а теперь на очереди и Грузия, сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"На этой неделе достигли соответствующей договоренности с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили во время рабочего визита нашей правительственной делегации. Рассчитываем, что в ближайшее время эти договоренности будут скреплены соответствующими соглашениями", – подчеркнул глава правительства. Он отметил, что Грузия – "важный стратегический партнер в регионе, с которым нас объединяет много общего".

Во время визита также обсуждались совместные действия по курсу в ЕС и НАТО как с премьер-министром, так и с главой парламента Грузии Кахабером Кучавой. Кроме того, речь шла об активизации сотрудничества двух стран в сферах транзита, туризма, инфраструктуры, торговли и энергетики.

По информации Шмыгаля, Украина продолжает наращивать темпы иммунизации населения от коронавируса:

"В эти выходные центры массовой вакцинации заработали уже в 10 городах. К Киеву, Одессе и Львову, где такие центры заработали на прошлой неделе, присоединились Тернополь, Полтава, Кременчуг, Лубны, Миргород, Горишни Плавни и Ровно".

На данный момент в Украине вакцинированы 1 216 600 человек, из них 146 664 имеют две дозы. 3 июня государство получило еще 705 600 доз вакцины AstraZeneca против COVID-19, которую доставил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной инициативы COVAX.

Тем временем в Минздраве рассказали, как будут работать сертификаты вакцинации для украинцев. Они облегчат поездки в Европу, и с 1 июля эта система уже должна действовать. Гражданам, которые в силу каких-то причин не сделали прививку от коронавируса, не стоит переживать, что их не пустят в страны Евросоюза. Как и раньше, они будут сдавать ПЦР-тест или экспресс-тест или должны будут пройти самоизоляцию.