Шмигаль назвав ще одну країну, яка може визнати COVID-паспорти України

Глава уряду запевнив, що відповідні домовленості вже досягнуті.

Українські сертифікати вакцинації від коронавірусу вже погодилися визнавати Угорщина, Молдова, Туреччина, а тепер на черзі і Грузія, повідомив на своїй сторінці в Facebook прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"На цьому тижні досягли відповідної домовленості з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі під час робочого візиту нашої урядової делегації. Розраховуємо, що найближчим часом ці домовленості будуть скріплені відповідними угодами", – підкреслив глава уряду. Він зазначив, що Грузія – "важливий стратегічний партнер в регіоні, з яким нас об'єднує багато спільного".

Під час візиту також обговорювалися спільні дії по курсу в ЄС і НАТО як з прем'єр-міністром, так і з главою парламенту Грузії Кахабером Кучавою. Крім того, йшлося про активізацію співпраці двох країн у сферах транзиту, туризму, інфраструктури, торгівлі та енергетики.

За інформацією Шмигаля, Україна продовжує нарощувати темпи імунізації населення від коронавірусу:

"У ці вихідні центри масової вакцинації запрацювали вже в 10 містах. До Києва, Одеси і Львова, де такі центри запрацювали минулого тижня, приєдналися Тернопіль, Полтава, Кременчук, Лубни, Миргород, Горішні Плавні і Рівне".

На даний момент в Україні вакциновані 1 216 600 осіб, із них 146 664 мають дві дози. 3 червня держава отримала ще 705 600 доз вакцини AstraZeneca проти COVID-19, яку доставив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Тим часом у МОЗ розповіли, як будуть працювати сертифікати вакцинації для українців. Вони полегшать поїздки в Європу, і з 1 липня ця система вже повинна діяти. Громадянам, котрі в силу якихось причин не зробили щеплення від коронавірусу, не варто переживати, що їх не пустять у країни Євросоюзу. Як і раніше, вони здаватимуть ПЛР-тест або експрес-тест чи повинні будуть пройти самоізоляцію.