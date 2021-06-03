В Украину прибыла новая партия вакцины AstraZeneca корейского производства

Прибывшая вакцина будет использована для завершения вакцинации людей, ранее получивших первую дозу этого препарата.

Украина 3 июня получила еще 705 600 доз вакцины AstraZeneca против COVID-19, которую доставил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной инициативы COVAX.

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Эту вакцину будут использовать для прививки второй дозой тех, кто получил первую дозу вакцины CoviShield (AstraZeneca, произведенная по лицензии в Индии) и AstraZeneca-SKBio (произведена в Корее).

Кому будут вводить вакцину:

медики;

участники Операции объединенных сил;

социальные работники;

священнослужители;

сотрудники МВД и СБУ;

люди в возрасте 65+;

люди, которые вакцинировались остаточными дозами, в том числе общественные деятели.

Это уже четвертая поставка вакцин в Украину в рамках механизма COVAX.

29 мая министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что "700 тыс. доз AstraZeneca, которые мы ожидаем от механизма COVAX, вот-вот приедут".

В апреле тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов отмечал, что обе разновидности вакцины AstraZeneca в Украине зарегистрированы. "Это один и тот же продукт, просто производится на разных площадках. Эти вакцины полностью взаимозаменяемы", – заверял Степанов.

31 мая Минздрав Украины зарегистрировал и вакцину AstraZeneca, изготовленную в странах ЕС.

Напомним, в трех городах Украины заработали центры вакцинации населения от COVID-19. В Киеве он открылся на базе Международного выставочного центра (МВЦ), и прививки делают людям, которые записались в очередь через приложение "Дия".