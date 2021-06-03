В Україну прибула нова партія вакцини AstraZeneca корейського виробництва

Прибула вакцина буде використана для завершення вакцинації людей, які раніше отримали першу дозу цього препарату.

Україна 3 червня отримала ще 705 600 доз вакцини AstraZeneca проти COVID-19, яку доставив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у рамках глобальної ініціативи COVAX.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Цю вакцину використовуватимуть для щеплення другою дозою тих, хто отримав першу дозу вакцини CoviShield (AstraZeneca, вироблена за ліцензією в Індії) та AstraZeneca-SKBio (виготовлена в Кореї).

Кому будуть вводити вакцину:

медики;

учасники Операції об'єднаних сил;

соціальні працівники;

священнослужителі;

співробітники МВС та СБУ;

люди віком 65+;

люди, які вакцинувалися залишковими дозами, зокрема громадські діячі.

Це вже четверта поставка вакцин в Україну в рамках механізму COVAX.

29 травня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко говорив, що "700 тис. доз AstraZeneca, які ми очікуємо від механізму COVAX, ось-ось приїдуть".

У квітні тодішній міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначав, що обидва різновиди вакцини AstraZeneca в Україні зареєстровані. "Це один і той же продукт, просто виробляється на різних майданчиках. Ці вакцини повністю взаємозамінні", — запевняв Степанов.

31 травня МОЗ України зареєструвало й вакцину AstraZeneca, виготовлену в країнах ЄС.

Нагадаємо, в трьох містах України запрацювали центри вакцинації населення від COVID-19. У Києві він відкрився на базі Міжнародного виставкового центру (МВЦ), і щеплення роблять людям, які записалися в чергу через додаток "Дія".