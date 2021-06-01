Европейская вакцина AstraZeneca от COVID-19 зарегистрирована в Украине: кто первым получит препарат

Как отмечают медики, препарат производства AstraZeneca для экстренного использования уже одобрен ВОЗ, Великобританией, Евросоюзом, Индией и Канадой.

В понедельник, 31 мая, Минздрав Украины официально зарегистрировал вакцину AstraZeneca, изготовленную в ЕС, для экстренного медицинского использования.

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Об этом информирует пресс-служба профильного министерства.

В ведомстве напомнили, что препарат от COVID-19 был создан Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, а массовое производство сосредоточено в Италии. Вакцина от коронавируса AstraZeneca была одобрена для экстренного использования ВОЗ, Великобританией, ЕС, Индией и Канадой.

"В Украине действует закон, который упрощает процедуру регистрации вакцин от COVID-19 и сокращает ее до пяти дней. Уже к концу недели в рамках глобальной инициативы COVAX в Украину прибудет 705600 доз вакцины AstraZeneca", — подчеркнули в пресс-службе МОЗ.

По словам медиков, новая партия вакцины от COVID-19 будет предназначена для тех граждан, у кого уже уже прошел интервал 12 недель после первой прививки. В частности, первыми препарат получат медики и сотрудники заведений здравоохранения, участники ООС, соцработники, священнослужители, сотрудники МВД/СБУ и украинцы старше 65 лет.

"Также вторую дозу вакцины гарантированно получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами или общественные деятели", — резюмировали в МОЗ.

Ранее Фокус рассказывал, что в трех городах Украины заработали центры вакцинации населения от COVID-19. В Киеве, например, он открылся на на базе Международного выставочного центра (МВЦ), и прививки от коронавируса делают людям, которые встали в очередь через приложение "Дія".

Также Фокус сообщал, что за выходные в киевском центре вакцинации прививки от COVID-19 получили почти 3,5 тыс. человек. В воскресенье за дозой препарата от коронавирусной инфекции в МВЦ пришло почти на 700 человек больше, чем днем ранее.

Отметим, что ранее украинцев прививали от коронавируса препаратом AstraZeneca индийского производства. Первая партия вакцины Covishield (500 тысяч доз) прибыла в Украину 23 февраля, а вакцинация населения стартовала на следующий день, 24 февраля.