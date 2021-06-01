Європейська вакцина AstraZeneca від COVID-19 зареєстрована в Україні: хто першим отримає препарат

Як зазначають медики, препарат виробництва AstraZeneca для екстреного використання вже схвалений ВООЗ, Великобританією, Євросоюзом, Індією та Канадою.

У понеділок, 31 травня, МОЗ України офіційно зареєструвало вакцину AstraZeneca, виготовлену в ЄС, для екстреного медичного використання.

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Про це інформує пресслужба профільного міністерства.

У відомстві нагадали, що препарат від COVID-19 був створений Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca, а масове виробництво зосереджене в Італії. Вакцина від коронавірусу AstraZeneca була схвалена для екстреного використання ВООЗ, Великобританією, ЄС, Індією та Канадою.

"В Україні діє закон, який спрощує процедуру реєстрації вакцин від COVID-19 і скорочує її до п'яти днів. Вже до кінця тижня в рамках глобальної ініціативи COVAX в Україну прибуде 705 600 доз вакцини AstraZeneca", — підкреслили в пресслужбі МОЗ.

За словами медиків, нова партія вакцини від COVID-19 буде призначена для тих громадян, у кого вже уже пройшов інтервал 12 тижнів після першого щеплення. Зокрема, першими препарат одержать медики і співробітники закладів охорони здоров'я, учасники ООС, соцпрацівники, священнослужителі, співробітники МВС/СБУ й українці старше 65 років.

"Також другу дозу вакцини гарантовано отримають люди, які вакцинувалися залишковими дозами або громадські діячі", — резюмували в МОЗ.

Раніше Фокус розповідав, що в трьох містах України запрацювали центри вакцинації населення від COVID-19. У Києві, наприклад, він відкрився на на базі Міжнародного виставкового центру (МВЦ), і щеплення від коронавірусу роблять людям, які встали в чергу через додаток "Дія".

Також Фокус повідомляв, що за вихідні в київському центрі вакцинації щеплення від COVID-19 отримали майже 3,5 тис. осіб. У неділю за дозою препарату від коронавірусної інфекції в МВЦ прийшли майже на 700 осіб більше, ніж днем раніше.

Зазначимо, що раніше українців прищеплювали від коронавірусу препаратом AstraZeneca індійського виробництва. Перша партія вакцини Covishield (500 тисяч доз) прибула в Україну 23 лютого, а вакцинація населення стартувала на наступний день, 24 лютого.