Вакцинация в Украине против коронавируса началась, – Степанов

По словам министра, страна обеспечена препаратами для проведения первого и второго этапа кампании по вакцинации от коронавируса.

Первые партии вакцины сегодня, 24 февраля, в 7:00 отправились в регионы. Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов. "Мною поставлена задача – провести первый этап вакцинации в сжатые сроки", – добавил он.

По словам министра, Украина обеспечена вакцинами для первого и второго этапа кампании.

Ожидаются поставки вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX – 100 тыс. доз, Sinovac – около 2 млн доз, AstraZeneca – 1,5 млн от Serum Institut и еще около 4 млн доз в рамках COVAX, компании Novavax – 10 млн доз уже подписано и еще на 5 млн планируется в ближайшем времени заключить контракт, пояснил Степанов.

Он считает, что этого объема вакцин достаточно для проведения полноценной программы вакцинации на протяжении текущего года.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 23 февраля заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции в Украине стартует с 24 февраля. Он отметил, что первые регионы, куда доставят вакцину — это Киев, Киевская область, Чернигов, Черкасская область, Житомир, Винница.

"Вакцинация начнется после доставки вакцин. Вакцину доставляют на областные склады, после этого мобильные группы, которые есть на местах, берут вакцину со складов и выезжают в учреждение здравоохранения, который предоставляет помощь больным коронавирусной болезнью. Вакцинация начинается с медиков, которые лечат больных COVID-19", — скачал Ляшко.

Также он отметил, что на первом этапе вакцинация будут проводить только мобильные бригады, а на втором этапе прививки от коронавируса будут делать и в пунктах вакцинации. Функционирование мобильных бригад и пунктов вакцинации планируют оплачивать через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ).

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины. Речь идет о 500 тысячах доз вакцины CovidShiel.

Фокус разбирался, что известно о вакцине CoviShield. Она производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca и была разработана в Великобритании. Индия уже давно является центром производства вакцин: она производит 60% вакцин в мире и на территории страны работают полдюжины крупных фармацевтических производителей. Некоторые из первых доз CoviShield уже отправлены в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшельские острова. Но группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявляет, что одобрение CoviShield было поспешным, поскольку производитель не завершил "промежуточное исследование" в Индии.