Мы начнем вакцинацию как можно скорее, - Зеленский (фото, видео)

По словам главы Минздрава Максима Степанова, груз с вакциной проходит растаможку и сразу поедет в регионы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине скоро начнется вакцинация от коронавируса. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, 500 тысяч доз вакцины CovidShield против COVID-19 прибыли в Украину. Он поблагодарил за поддержку индийских партнеров.

"Мы начнем вакцинацию как можно скорее. Нам нужно бороться с COVID вместе", — сообщил он.

Первые дозы вакцины от коронавируса CoviShield вскоре отправятся в регионы Украины, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Напомним, Степанов заявил о договоренности поставок 500 тысяч доз вакцины CoviShield в Украину. Позднее он опубликовал видео, в котором запечатлен момент отправки первой партии вакцины в Украину. 23 февраля вакцину CoviShield зарегистрировали в Украине.

Фокус разбирался, что известно о вакцине CoviShield. Вакцина Covishield производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca, которая изначально была разработана в Великобритании. Индия уже давно является центром производства вакцин: она производит 60% вакцин в мире и на территории страны работают полдюжины крупных фармацевтических производителей. Некоторые из первых доз Covishield уже отправлены в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшельские острова. Но группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявляет, что одобрение Covishield было поспешным, поскольку производитель не завершил "промежуточное исследование" в Индии.

В конце января в Минздраве уверяли, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется ориентировочно 15 февраля. Однако в назначенный день ничего не произошло, поскольку вакцина в страну еще не поступила. Министр здравоохранения Максим Степанов позже объяснил, почему это произошло.

"15 февраля — это дата, которую я называл, исходя из тех предварительных договоренностей о поставках вакцин. Но сейчас эти поставки немножечко задерживаются. Сейчас продолжаются технические моменты касательно логистики отправки вакцины", – заявил он.

Народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук сообщила, что Степанова могут отправить в отставку, если до конца февраля в Украине не начнется вакцинация населения от коронавируса.

В начале февраля НАБУ начало расследование против главы Минздрава из-за возможных махинаций с закупкой вакцин. По предварительной информации, следствие начали из-за того, что Минздрав хочет закупить вакцину Sinovac через частную фирму по цене $17,85 за дозу, хотя ГП "Медзакупки" вело переговоры касательно ее закупки по цене $3/доза.