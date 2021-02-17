"Если до конца февраля в Украине не будет вакцин - Степанов уйдет в отставку", - Верещук

На заседании фракции "слуги" сошлись во мнении, что Степанов должен отвечать за свои слова. Он обещал, что вакцинация в Украине начнется 15 февраля.

Народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук рассказала изданию "Страна" о том, что в случае срыва вакцинации от COVID-19 главу Минздрава Максима Степанова могут отправить в отставку.

"Мы на фракции решили, что мы даем время господину министру до конца февраля. Мы понимаем, что могут быть логистические сложности, задержки рейсов и так далее. Но он обещал, что успеет до 15 февраля. 15 февраля прошло, а у нас проблемы с ввозом вакцины. Как нас убеждает Степанов — это независимые от него обстоятельства", — сказала Верещук.

По ее словам, на заседании фракции "слуги" решили, что Степанов должен будет понести персональную ответственность, если до конца февраля в Украине не начнется вакцинация населения от коронавируса.

Отметим, 17 февраля народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что Минздрав не вложился в сроки, которые были оговорены касательно вакцинации. Парламентарий пригрозил, что если вакцинация в Украине не начнется до конца недели, то Степанова отправят в отставку.

"Если она не начнется – снимем министра, что нам еще остается делать? Поменяем на того человека, который своевременно будет выполнять все те обязанности, которые она себя возложил", – добавил Гетманцев.

Напомним, 16 февраля глава Минздрава Максим Степанов заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине может начаться на следующей неделе.

Ранее Степанов сообщил, что поставки вакцин "немножечко задерживаются". В то же время он подчеркнул, что они ожидают прибытие вакцин в Украину "16-18 февраля".

В начале февраля НАБУ начало расследование против главы Минздрава Максима Степанова из-за возможных махинаций с закупкой вакцин. По предварительной информации, следствие начали из-за того, что Минздрав хочет закупить вакцину Sinovac через частную фирму по цене $17,85 за дозу, хотя ГП "Медзакупки" вело переговоры касательно ее закупки по цене $3/доза.