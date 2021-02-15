Вакцинация в Украине не началась с 15 февраля "из-за проблем с транспортировкой", - Минздрав

По словам министра Степанова, вакцинация от коронавируса в Украине якобы начнется "в ближайшее время".

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала "Интер" рассказал из-за чего в Украине не стартовала вакцинация от коронавируса с 15 февраля, как он обещал ранее.

"15 февраля — это дата, которую я называл исходя из тех предварительных договоренностей о поставках вакцин. Но сейчас эти поставки немножечко задерживаются. Сейчас продолжаются технические моменты касательно логистики отправки вакцины", — рассказал Степанов.

В то же время он подчеркнул, что они ожидают прибытие вакцин в Украину "16-18 февраля".

"мы выполнили абсолютно все формальности: заплатили деньги, составили контракты. Сейчас просто продолжается процесс отгрузки", — сказал министр.

По его словам, после прибытия вакцин в страну здесь уже якобы все готово для того, чтобы их начать распространять.

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Отметим, 12 февраля замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что в Украине сформировали 600 мобильных групп, которые будут заниматься вакцинацией. По его словам, на первом этапе будут вакцинировать только медиков, работающих с больными COVID-19 с опорных больницах. Мобильные группы приезжать в больницы и делать прививки персонала.

Напомним, в начале февраля НАБУ начало расследование против главы Минздрава Максима Степанова из-за возможных махинаций с закупкой вакцин. По предварительной информации, следствие начали из-за того, что Минздрав хочет закупить вакцину Sinovac через частную фирму по цене $17,85 за дозу, хотя ГП "Медзакупки" вело переговоры касательно ее закупки по цене $3/доза.