Пока только 600 мобильных бригад и поставки раз в пять дней: Тимошенко приоткрыл логистику вакцинации

На первом этапе будут вакцинировать только медиков, работающих с больными COVID-19 в опорных больницах.

Логистика доставки вакцины от COVID-19 по всей Украине в настоящий момент уже "полностью отработана". Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером, 12 февраля.

Так, по словам выступавшего на шоу Тимошенко, все продумано "с момента прилета самолета с препаратом и заканчивая двухэтапной вакцинацией первой группы населения", цитирует выступление чиновника пресс-служба президента Украины.

"Вакцина приезжает в Украину. В зависимости от того, какая это вакцина – Pfizer или AstraZeneca, – она ​​направляется на разные склады. Есть отдельный склад для "Pfizer", отдельный – для "AstraZeneca", потому что там разные условия для хранения", – рассказал чиновник.

По словам Тимошенко, если речь идет о вакцине компании "Pfizer", то в регион направляться пятидневное количество препарата, поскольку указанная вакцина может храниться только пять дней, причем при температуре не выше минус 70-ти градусов.

"Уже сейчас сформированы около 600 мобильных групп, которые будут заниматься именно вакцинацией. Они сформированы в основном на базе семейных врачей", – прояснил ситуацию замглавы ОП.

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Заместитель Андрея Ермака уточнил, что на первом этапе будут вакцинировать только медиков, работающих с больными COVID-19 с опорных больницах. В частности, мобильные группы приезжать в больницы и делать прививки персонала.

Присутствовавший в студии глава Минздрава Украины Максим Степанов уточнил, что на первом этапе вакцинации, который начнется на следующей неделе, планируется привить более 360 000 граждан определенной категории, подтвердив, что это медработники первичных "ковидних" больниц, а также работники лабораторий, экстренной медицинской помощи, и социальной сферы.

В пятницу, 29 января в Кабмине под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором Кабмин впервые детально открыл свои планы по вакцинации населения Украины.

Сказанное Степановым соответствует опубликованному Министерством "Календарному плану вакцинации" населения Украины. Речь шла о 367 дозах вакцины для более чем 180-ти тысяч человек.