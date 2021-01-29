Кого и когда вакцинируют в Украине: календарный план от Кабмина

Первыми 367 тысячами доз обеспечат медиков, работающих в стационарах и военных на Донбассе.

В пятницу, 29 января в Кабмине под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором Кабмин открыл свои планы по вакцинации населения Украины.

"Вакцинирование людей должно начаться в феврале. У нас есть утвержденный Национальный план, который определяет 5 этапов вакцинации. Все это должно быть отражено в календарном плане на этот год. В частности, кто, когда и где сможет бесплатно получить эффективную вакцину от коронавируса", – сообщил премьер.

Календарный план вакцинации населения в 2021 году представил, присутствовавший на заседании главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. Согласно опубликованному документу, первыми 367 тысячами доз, в феврале, марте и апреле обеспечат медиков, работающих в стационарах и военных ООС.

Вслед за ними, в апреле и мае будет сделано еще 1,9 прививок для группы риска: людей старше 80 лет и медиков первичной медпомощи. Вслед за этим, в мае и июне 363 тысячи прививок, по плану Кабмина, будут предоставлены, чтобы обеспечить нужды всех остальных медиков.

В июне и июле 2021 года 2,9 миллиона прививок получат люди в возрасте 70-79 лет. В июле и августе будет привито 640 тысяч представителей структур госбезопасности. Волна вакцинации в 2,3 млн прививок в августе и сентябре охватит людей в возрасте 65-69 лет.

Вслед за этим, до конца октября должны поставить 1,4 миллиона вакцин работникам образовательной сферы и педагогам. К концу ноября еще 2,8 миллиона прививок должны получить люди в возрасте 60-64 лет. И последние в этом году 1,7 миллиона прививок получат "другие категории" людей, без уточнения, какие именно.

В своем выступлении главврач отметил, что Оперативный штаб по противодействию вакциноуправляемым инфекциям в Минздраве, "с учетом социологических опросов", определил прогнозируемое количество вакцин для закупки Украиной "на уровне 15 миллионов дополнительных доз".

Ляшко добавил, что Украина достаточно технически оснащена, для того, чтобы хранить такое количество доз препарата. По его словам, холодовая цепь в Украине сегодня может обеспечить хранение любого вида вакцин (от -70 ° C и до + 8 ° C), которые уже прошли регистрацию. Как отмечает пресс-служба Кабмина, Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла указанный Календарный план к исполнению.

Напомним, в пятницу, 29 января "ВВС News Україна" опубликовала интервью с главным санврачом страны Виктором Ляшко, который сообщил, что в планах правительства начать вакцинацию примерно "в районе 15-го февраля".