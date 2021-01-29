Кого і коли вакцинують в Україні: календарний план від Кабміну

Першими 367 тисячами доз забезпечать медиків, що працюють в стаціонарах, та військових на Донбасі.

У п'ятницю, 29 січня в Кабміні під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому Кабмін відкрив свої плани по вакцинації населення України.

"Вакцинація людей має розпочатися в лютому. У нас є затверджений Національний план, який визначає 5 етапів вакцинації. Все це повинно бути відображено в календарному плані на цей рік. Зокрема, хто, коли і де зможе безкоштовно отримати ефективну вакцину від коронавірусу", — повідомив прем'єр.

Календарний план вакцинації населення у 2021 році представив присутній на засіданні головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Згідно з опублікованим документом, першими 367 тисячами доз, в лютому, березні і квітні забезпечать медиків, що працюють в стаціонарах і військових ООС.

Далі у квітні й травні буде зроблено ще 1,9 млн щеплень для групи ризику: людей старше 80 років і медиків первинної медичної допомоги. Після цього у травні та червні 363 тисячі щеплень, за планом Кабміну, нададуть, щоб забезпечити потреби всіх інших медиків.

У червні та липні 2021 року 2,9 мільйона щеплень отримають люди у віці 70-79 років. У липні і серпні буде щеплено 640 тисяч представників структур держбезпеки. Хвиля вакцинації в 2,3 млн щеплень в серпні і вересні охопить людей у віці 65-69 років.

До кінця жовтня мають поставити 1,4 мільйона вакцин працівникам освітньої сфери і педагогам. До кінця листопада ще 2,8 мільйона щеплень повинні отримати люди у віці 60-64 років. І останні в цьому році 1,7 мільйона щеплень отримають "інші категорії" людей без уточнення, які саме.

У своєму виступі головний лікар зазначив, що Оперативний штаб з протидії вакцинокерованих інфекцій в МОЗ, "з урахуванням соціологічних опитувань", визначив прогнозовану кількість вакцин для закупівлі Україною "на рівні 15 мільйонів додаткових доз".

Ляшко додав, що Україна має достатнє технічне оснащення для того, щоб зберігати таку кількість доз препарату. За його словами, холодовий ланцюг в Україні сьогодні може забезпечити зберігання будь-якого виду вакцин (від -70°C і до +8°C), які вже пройшли реєстрацію. Як зазначає прес-служба Кабміну, Державна комісія з питань ТЕБ та НС прийняла зазначений Календарний план до виконання.

Нагадаємо, в п'ятницю, 29 січня "ВВС News Україна" опублікувала інтерв'ю з головним санітарним лікарем країни Віктором Ляшко, який повідомив, що в планах уряду почати вакцинацію приблизно "в районі 15-го лютого".