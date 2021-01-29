Вакцинация в Украине: в Минздраве назвали приблизительную дату

Отложить старт кампании по иммунизации, считают чиновники, могут только при форс-мажорных обстоятельствах.

Антикоронавирусная вакцинация в Украине начнется ориентировочно 15 февраля или позже.

Об этом замминистра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко рассказал в интервью "ВВС News Україна".

По информации чиновника, к этому времени в Украину должны привезти первые партии вакцины.

"Можем сказать, что в районе 15 февраля. Где-то. Возможно и позже. Многие процессы на этапе согласования", – сказал он.

Ляшко заверил, что отложить начало кампании по иммунизации способны только форс-мажорные обстоятельства.

"Например, не отпустят партию, партия попадет в ДТП, самолет не вылетит за непогоды. Если мы не получим в феврале вакцину, то только из-за таких вот вещей. Я более чем уверен, что в феврале начнется кампания по иммунопрофилактике против коронавируса", – сказал замминистра.

Ляшко не смог сказать, какой препарат Украина получит первым. По его словам, сегодня станет окончательно известно, предоставят ли стране препарат Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX. Если это будет не Pfizer, то, скорее всего, – AstraZeneca.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинация в стране начнется в феврале. А до конца текущей недели Украина получит первую партию вакцин от COVID-19 в рамках COVAX.

Аналитики издания The Economist подготовили материал, в котором утверждают, что в будущем вакцинация от коронавируса в разных странах будет идти с различными темпами. В частности, согласно их прогнозу, Украине не стоит ждать широкой вакцинации от COVID-19 (которая охватит 60-70% взрослого населения страны) ранее 2023 года. В МОЗ назвали аналитиков The Economist "неизвестно кем", а их прогнозы — "какими-то домыслами".

Согласно опросу, более половины украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса.