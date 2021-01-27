Широкой вакцинации от COVID-19 в Украине не будет до 2023 года, - прогноз The Economist

Аналитики считают, что в ближайшей перспективе Украине придется полагаться на программу COVAX, которая обеспечит вакцины лишь для 20% страны.

Аналитики издания The Economist подготовили материал, в котором утверждают, что в будущем вакцинация от коронавируса в разных странах будет идти с различными темпами. В частности, согласно их прогнозу, Украине не стоит ждать широкой вакцинации от COVID-19 (которая охватит 60-70% взрослого населения страны) ранее 2023 года.

Аналитики отмечают, что различия между богатыми и бедными странами в вопросе получения вакцин разительны.

"В большинстве развивающихся стран не будет широкого доступа к прививкам раньше 2023 года. Некоторые из этих стран — особенно более бедные — вполне могут потерять мотивацию к распространению вакцин, особенно если болезнь распространится широко или связанные с этим затраты окажутся слишком высокими", — считает Агата Демараис, директор по глобальному прогнозирования The Economist Intelligence Unit.

По мнению аналитиков, странам со средним доходом и большинству стран с низким доходом придется полагаться на программу COVAX, которая должна обеспечить вакцинами около 20% населения бедных стран. Эти препараты будут предназначены, в первую очередь, для медицинских сотрудников.

В The Economist отмечают, что первые 2 миллиарда из 6 миллиардов по программе COVAX доз должны распространить по странам в 2021 году, однако поставки могут быть медленными, особенно — если начнутся задержки в производстве.

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Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца января в стране прибудет первая партия вакцин по программе COVAX. Ожидается, что это будет 100-200 тысяч доз, которые направят на вакцинацию врачей. Первые сертифицированные прививки от COVID-19 в Украине должны начать делать уже в феврале.

Также недавно была обнародована дорожная карта по вакцинации в Украине. До конца 2022 года планируется привить от коронавируса минимум 50% населения.

В середине января 2021 года генсек ООН в видеообращении заявил, что ситуация с COVID-19 в мире ухудшается. Он сказал, что некоторые страны ведут крайне нездоровую политику касательно закупки вакцин, приобретая значительно большее количество доз, чем им необходимо, тогда как ряд стран, в том числе и Украина, вовсе не имеет доступа к вакцинам.

Ранее сообщалось, что, по словам ученых, вакцина сократит смертность, но не изгонит коронавирус.