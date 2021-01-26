Украина Пандемия коронавируса COVID-19
Сначала медики и военные на передовой: опубликованы этапы вакцинации от COVID-19
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Вакцинация будет происходить в 5 этапов. До конца 2022 года вакцинируют минимум 50% населения.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о дорожной карте вакцинации в Украине, во время выступления в Верховной раде, — передает УНИАН.
План вакцинации включает в себя 5 этапов:
- Вакцинация людей с критическим риском заражения. Это медики и персонал, который предоставляет помощь больным на коронавирус и люди в домах престарелых. Также военные ООС, которые находятся на передовой. В сумме 367 тысяч людей
- Вакцинация людей с чрезвычайно высоким риском заразиться: соцработников, людей старше 80 лет и другой медперсонал. В сумме — 2 млн 540 тысяч людей
- Вакцинация людей с высоким ризком инфицирования и тех, кто выполняет функции поддержки и безопасности жизнедеятельности страны — полиция, СБУ, учителя и ГСЧС — 7,2 млн человек
- Вакцинация людей с повышенным уровнем инфицирования. Люди возрастом от 60 до 64 лет с сопутствующими болезнями.
- Вакцинация других категорий граждан, которые не входят в группу риска.
Начало вакцинации должно стартовать уже в феврале.
Ранее Шмыгаль заявлял, что до конца недели Украина получит первую партию вакцины в рамках инициативы COVAX.