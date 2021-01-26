Сначала медики и военные на передовой: опубликованы этапы вакцинации от COVID-19

Вакцинация будет происходить в 5 этапов. До конца 2022 года вакцинируют минимум 50% населения.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о дорожной карте вакцинации в Украине, во время выступления в Верховной раде, — передает УНИАН.

План вакцинации включает в себя 5 этапов:

Вакцинация людей с критическим риском заражения. Это медики и персонал, который предоставляет помощь больным на коронавирус и люди в домах престарелых. Также военные ООС, которые находятся на передовой. В сумме 367 тысяч людей Вакцинация людей с чрезвычайно высоким риском заразиться: соцработников, людей старше 80 лет и другой медперсонал. В сумме — 2 млн 540 тысяч людей Вакцинация людей с высоким ризком инфицирования и тех, кто выполняет функции поддержки и безопасности жизнедеятельности страны — полиция, СБУ, учителя и ГСЧС — 7,2 млн человек Вакцинация людей с повышенным уровнем инфицирования. Люди возрастом от 60 до 64 лет с сопутствующими болезнями. Вакцинация других категорий граждан, которые не входят в группу риска.

Начало вакцинации должно стартовать уже в феврале.

Ранее Шмыгаль заявлял, что до конца недели Украина получит первую партию вакцины в рамках инициативы COVAX.