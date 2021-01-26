До конца недели Украина получит первую партию вакцин от COVID-19 в рамках COVAX

Первая партия будет объемом 100-200 тысяч доз, ее направят на вакцинацию врачей.

В Украине разработана стратегия, в рамках которой существует 5 этапов вакцинации. Первый этап стартует уже в феврале, — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Премьер-министр Украины отмечает, что Украина вступила в международную инициативу COVAX на ровне с другими европейскими странами. Правила получения вакцины для всех одинаковые.

"Все очереди вакцинации в Украине будут соблюдены в соответствии к Национальному плану, вся инфраструктура будет подготовлена. Есть разработанный план про создание 500 мобильных бригад и более 4000 пунктов вакцинации. Вся инфраструктура будет обеспечена всем желающим и тем, кто должен вакцинироваться в первую очередь", — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

При этом параллельно с бесплатной вакциной, которую привезет государство, будет возможность вакцинироваться за свои деньги в коммерческих предприятих. Это не будет запрещено. Если вакцина сертифицирована и лицензирована в Украине.

По словам Шмыгаля, сейчас есть предварительная договоренность поставки более 30 млн доз. Некоторые контракты на поставку уже заключены, а некоторые на стадии подготовки к подписанию.

Напомним, по словам Дениса Шмыгаля, карантин продлится минимум до весны 2021 года.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинация в стране начнется в феврале.