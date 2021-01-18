"Болезнь не пропала". Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят

По словам главы правительства, карантин продлится минимум до весны.

Кабинет министров собирается продлить адаптивный карантин до 31 марта. При этом усиленный карантин после 24 января продолжать не будут. Об этом он сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

"Текущий карантин введен до конца февраля. Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не пропала", – заявил он.

По его словам, карантин будет длиться очень долго в 2021 году.

"Европа пылает, мы открыты для Европы, мы открыты внутри государства, поэтому оснований для снятия карантина нет. Не нужно преждевременно тешить себя иллюзиями. Я уверен, что карантин очень долго будет длиться в этом году. А вот каким именно он будет, это уже другой вопрос", – сказал Шмыгаль.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине ситуация с COVID-19 остается напряженной. Правительство считает необходимым нынешние карантинные меры из-за высокого уровня заболеваемости.

На заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал это "зимними каникулами ради безопасности".