Ситуация с COVID-19 остается напряженной, – Степанов

По словам главы Минздрава, количество больных остается на высоком уровне.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине ситуация с COVID-19 остается напряженной. Правительство считает необходимым нынешние карантинные меры из-за высокого уровня заболеваемости. Об этом он сообщил на брифинге.

Отметим, за сутки 17 января зафиксировано 3 034 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

"Ситуация с COVID-19 достаточно напряженная. Количество больных, которая есть, остается на достаточно высоком уровне и заставляет нас держаться карантина. У нас осталась неделя карантина с усиленными ограничительными мерами", — сказал Степанов.

По словам министра, за прошлую неделю в стране выявили 44 620 случаев коронавируса. По сравнению с позапрошлой неделей — это на более чем 3,5 тысячи больше. Тогда было зафиксировано 41 063 случая.

Кроме того, Степанов сообщил, что за неделю были госпитализированы 13 555 человек, почти на 3 тысячи меньше, чем неделей ранее.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не намерено продлевать действие жесткого карантина (локдауна) после 24 января. С 25 января по всей территории Украины начнут действовать ограничения "оранжевой" карантинной зоны.