Статистика коронавируса в Украине на 18 января: рекордно низкое количество случаев с сентября
Но при всего 3 034 новых заболевших госпитализированы 1 304 человека
За сутки 17 января зафиксировано 3 034 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 107 детей и 87 медработников.
Также за сутки:
- госпитализированы – 1 304 человека;
- умерли – 67;
- выздоровели – 5 236 человек;
- проведено тестирований – 13 247 (методом ПЦР – 10 401, методом ИФА – 2 846).
За все время пандемии в Украине: заболели 1 163 716 человек, выздоровели – 871 196, умерли – 20 869, проведено 5 964 388 ПЦР-тестов.
Больше всего новых случаев зарегистрировано в Киеве (301), Николаевской (323), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев — 122 997 (в том числе 301 случай за последние сутки);
- Винницкая область — 25 000 (102);
- Волынская область — 35 394 (129);
- Днепропетровская область — 64 557 (220);
- Донецкая область — 41 817 (91);
- Житомирская область — 42 720 (111);
- Закарпатская область — 29 863 (91);
- Запорожская область — 62 043 (266);
- Ивано-Франковская область — 45 360 (110);
- Киевская область — 66 338 (240);
- Кировоградская область — 9 376 (5);
- Луганская область — 13 042 (3);
- Львовская область — 67 495 (122);
- Николаевская область — 36 778 (323);
- Одесская область — 78 557 (150);
- Полтавская область — 41 189 (92);
- Ровенская область — 44 149 (6);
- Сумская область — 44 384 (84);
- Тернопольская область — 36 195 (91);
- Харьковская область — 74 796 (46);
- Херсонская область — 19 801 (78);
- Хмельницкая область — 42 395 (1);
- Черкасская область — 43 922 (120);
- Черновицкая область — 43 004 (161);
- Черниговская область — 32 544 (36).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid-19.gov.ua, 16 января было проведено 19 277 ПЦР-тестирований, 25,6% тестов оказались положительными. В лабораториях оставался необработанным 881 образец.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не намерено продлевать действие жесткого карантина (локдауна) после 24 января. С 25 января по всей территории Украины начнут действовать ограничения "оранжевой" карантинной зоны.