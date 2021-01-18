Статистика коронавірусу в Україні на 18 січня: рекордно низька кількість випадків з вересня
Але при всьому 3 034 нових хворих, госпіталізовано 1 304 особи
За добу 17 січня зафіксовано 3 034 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 107 дітей і 87 медпрацівників.
Також за добу:
- госпіталізовані посилання — 1 304 особи;
- померли — 67;
- одужали — 5 236 осіб;
- проведено тестувань — 13 247 (методом ПЛР — 10 401, методом ІФА — 2 846).
За весь час пандемії в Україні: захворіло 1 163 716 осіб, видужали — 871 196, померло — 20 869, проведено 5 964 388 ПЛР-тестів.
Найбільше нових випадків зареєстровано в Києві (301), Миколаївській (323), Запорізькій (266), Київській (240) і Дніпропетровській (220) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ — 122 997 (в тому числі 301 випадок за останню добу);
- Вінницька область — 25 000 (102);
- Волинська область — 35 394 (129);
- Дніпропетровська область — 64 557 (220);
- Донецька область — 41 817 (91);
- Житомирська область — 42 720 (111);
- Закарпатська область — 29 863 (91);
- Запорізька область — 62 043 (266);
- Івано-Франківська область — 45 360 (110);
- Київська область — 66 338 (240);
- Кіровоградська область — 9 376 (5);
- Луганська область — 13 042 (3);
- Львівська область — 67 495 (122);
- Миколаївська область — 36 778 (323);
- Одеська область — 78 557 (150);
- Полтавська область — 41 189 (92);
- Рівненська область — 44 149 (6);
- Сумська область — 44 384 (84);
- Тернопільська область — 36 195 (91);
- Харківська область — 74 796 (46);
- Херсонська область — 19 801 (78);
- Хмельницька область — 42 395 (1);
- Черкаська область — 43 922 (120);
- Чернівецька область — 43 004 (161);
- Чернігівська область — 32 544 (36).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
За даними ресурсу covid-19.gov.ua, 16 січня було проведено 19 277 ПЛР-тестувань, 25,6% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишався необробленим 881 зразок.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не має наміру продовжувати дію жорсткого карантину (локдауну) після 24 січня. З 25 січня по всій території України почнуть діяти обмеження "помаранчевої" карантинної зони.