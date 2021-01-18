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Статистика коронавірусу в Україні на 18 січня: рекордно низька кількість випадків з вересня

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коронавірус, Україна, зима, людина в масці
Фото: RT News

Але при всьому 3 034 нових хворих, госпіталізовано 1 304 особи

За добу 17 січня зафіксовано 3 034 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 107 дітей і 87 медпрацівників.

Також за добу:

  • госпіталізовані посилання — 1 304 особи;
  • померли — 67;
  • одужали — 5 236 осіб;
  • проведено тестувань — 13 247 (методом ПЛР — 10 401, методом ІФА — 2 846).

За весь час пандемії в Україні: захворіло 1 163 716 осіб, видужали — 871 196, померло — 20 869, проведено 5 964 388 ПЛР-тестів.

Найбільше нових випадків зареєстровано в Києві (301), Миколаївській (323), Запорізькій (266), Київській (240) і Дніпропетровській (220) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ — 122 997 (в тому числі 301 випадок за останню добу);
  • Вінницька область — 25 000 (102);
  • Волинська область — 35 394 (129);
  • Дніпропетровська область — 64 557 (220);
  • Донецька область — 41 817 (91);
  • Житомирська область — 42 720 (111);
  • Закарпатська область — 29 863 (91);
  • Запорізька область — 62 043 (266);
  • Івано-Франківська область — 45 360 (110);
  • Київська область — 66 338 (240);
  • Кіровоградська область — 9 376 (5);
  • Луганська область — 13 042 (3);
  • Львівська область — 67 495 (122);
  • Миколаївська область — 36 778 (323);
  • Одеська область — 78 557 (150);
  • Полтавська область — 41 189 (92);
  • Рівненська область — 44 149 (6);
  • Сумська область — 44 384 (84);
  • Тернопільська область — 36 195 (91);
  • Харківська область — 74 796 (46);
  • Херсонська область — 19 801 (78);
  • Хмельницька область — 42 395 (1);
  • Черкаська область — 43 922 (120);
  • Чернівецька область — 43 004 (161);
  • Чернігівська область — 32 544 (36).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

коронавірус, Україна, 18 січня

За даними ресурсу covid-19.gov.ua, 16 січня було проведено 19 277 ПЛР-тестувань, 25,6% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишався необробленим 881 зразок.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не має наміру продовжувати дію жорсткого карантину (локдауну) після 24 січня. З 25 січня по всій території України почнуть діяти обмеження "помаранчевої" карантинної зони.