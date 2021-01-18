Статистика коронавірусу в Україні на 18 січня: рекордно низька кількість випадків з вересня

Але при всьому 3 034 нових хворих, госпіталізовано 1 304 особи

За добу 17 січня зафіксовано 3 034 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 107 дітей і 87 медпрацівників.

Також за добу:

госпіталізовані посилання — 1 304 особи;

померли — 67;

одужали — 5 236 осіб;

проведено тестувань — 13 247 (методом ПЛР — 10 401, методом ІФА — 2 846).

За весь час пандемії в Україні: захворіло 1 163 716 осіб, видужали — 871 196, померло — 20 869, проведено 5 964 388 ПЛР-тестів.

Найбільше нових випадків зареєстровано в Києві (301), Миколаївській (323), Запорізькій (266), Київській (240) і Дніпропетровській (220) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

Київ — 122 997 (в тому числі 301 випадок за останню добу);

Вінницька область — 25 000 (102);

Волинська область — 35 394 (129);

Дніпропетровська область — 64 557 (220);

Донецька область — 41 817 (91);

Житомирська область — 42 720 (111);

Закарпатська область — 29 863 (91);

Запорізька область — 62 043 (266);

Івано-Франківська область — 45 360 (110);

Київська область — 66 338 (240);

Кіровоградська область — 9 376 (5);

Луганська область — 13 042 (3);

Львівська область — 67 495 (122);

Миколаївська область — 36 778 (323);

Одеська область — 78 557 (150);

Полтавська область — 41 189 (92);

Рівненська область — 44 149 (6);

Сумська область — 44 384 (84);

Тернопільська область — 36 195 (91);

Харківська область — 74 796 (46);

Херсонська область — 19 801 (78);

Хмельницька область — 42 395 (1);

Черкаська область — 43 922 (120);

Чернівецька область — 43 004 (161);

Чернігівська область — 32 544 (36).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

За даними ресурсу covid-19.gov.ua, 16 січня було проведено 19 277 ПЛР-тестувань, 25,6% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишався необробленим 881 зразок.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не має наміру продовжувати дію жорсткого карантину (локдауну) після 24 січня. З 25 січня по всій території України почнуть діяти обмеження "помаранчевої" карантинної зони.