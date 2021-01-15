Локдаун в Украине продлевать не будут, - Шмыгаль и Ляшко

По словам премьер-министра, с 25 января по всей территории Украины начнут действовать ограничения "оранжевой" карантинной зоны.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью телеканалу "Украина 24" заявил, что правительство не намерено продлевать действие жесткого карантина (локдауна), который действует с 8 по 24 января.

"Этот карантин, который сегодня в Украине, завершится 24 числа", – сказал глава правительства.

По его словам, с 25 января страна вернется к адаптивным карантинным ограничениям "оранжевой зоны", которые действовали до 8 января.

Он отметил, что на текущий момент система здравоохранения Украины готова к борьбе с коронавирусной инфекцией: в больницах есть более 53 тысяч койкомест с кислородом. Всего в Украине оборудованы 63 тысячи коек для больных COVID-19, из которых свободны около 42 тысяч.

О том, что в Украине не будут продлевать действие локдауна говорил и главный санврач Виктор Ляшко в интервью агентству "Интерфакс", которое опубликовали 14 января.

"На текущий момент Минздрав не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января. Однако всегда есть определенные переменные, которые невозможно учесть в прогнозах", — отметил Ляшко.

Отметим, 12 января глава Минздрава Украины Максим Степанов заявлял, что локдаун в Украине необходимо продлить. По его словам, для продления карантинных ограничений были все основания: январские праздники, которые сопровождались массовым празднованием с участием большого количества людей, поездки украинцев к родственникам и много перемещений по стране.

Напомним, на заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал это "зимними каникулами ради безопасности".