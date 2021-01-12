Есть все основания: Степанов говорит, что локдаун надо продлить

По словам министра здравоохранения, виноваты новогодние праздники.

Министр здравоохранения страны Максим Степанов считает, что локдаун в Украине необходимо продлить. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

По словам главы Минздрава, для продления карантинных ограничений есть все основания: были январские праздники, которые сопровождались массовым празднованием с участием большого количества людей. Также украинцы ездили к родственникам, много перемещались.

"Все это потенциально очень сильно повлияет на рост числа инфицированных COVID-19", — сказал Степанов.

Кроме того, по его словам, в ежегодно в Украине в январе наблюдается сезонное увеличение количества больных гриппом, который передается как коронавирус.

"Иногда они нуждаются в лечении в учреждениях здравоохранения. И мы заинтересованы в том, чтобы не было ни в коем случае критической нагрузки на медицинскую систему", – сказал он.

Напомним, на заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал это "зимними каникулами ради безопасности".

На совещании, на котором присутствовали представители Кабмина, правоохранительных органов и СНБО, президент Украины Владимир Зеленский получил правительству провести детальную коммуникацию с общественностью касательно жесткого карантина (локдауна), который ввели с 8 по 24 января 2021 года.