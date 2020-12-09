Локдаун в Украине будет с 8 по 24 января, - Шмыгаль

Решение о введении жесткого карантина принято на заседании Кабмина 9 декабря.

На заседании Кабинета Министров премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что жесткий карантин (локдаун) вводят в Украине с 8 по 24 января.

"В результате переговоров было принято решение о том, что с 8 по 24 января следующего года в Украине будут введены усиленные карантинные ограничения. Назовем их "зимние каникулы ради безопасности", — сказал Шмыгаль.

Утром 9 декабря СМИ получили проект решения по поводу ограничений на время локдауна.

Во время локдауна с 8 января по 24 января запрещается:

посещение учебных заведений, кроме дошкольного образования (садиков);

работа кафе, баров, ресторанов, кроме на вынос и на доставку;

прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме покупки товаров первой необходимости и ветеринарных средств;

работа салонов красоты, учреждений культуры, фитнес-залов, бассейнов, всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных;

прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других, в том числе новогодних) мероприятий, кроме проведения официальных спортивных мероприятий;

деятельность продовольственных и непродовольственных рынков.

Товарами и услугами первой необходимости во время локдауна являются:

продукты питания, лекарственные средства, изделия медицинского назначения, средства гигиены, средства связи, ветеринарные препараты, корма, топливо;

финансовые услуги, почтовая связь, медицинская практика, ветеринарная практика, деятельность автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

Ограничивать работу общественного транспорта не планировали, однако хотели оставить действующие запреты на перевозку количества людей, большей от числа сидячих мест.

Также планировали оставить работать гостиницы, благодаря чему туристический сезон не должен быть сорван.

Напомним, по состоянию на утро 9 декабря в Украине было зафиксировано 12 585 новых случаев коронавируса (сутками ранее – 10 811).