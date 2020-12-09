Кабмин обсуждает введение локдауна в период с 8 по 25 января, – СМИ
Решение должно быть принято сегодня, 9 декабря, во второй половине дня.
На заседание правительства вынесен проект постановления, в котором локдаун вводится с 8 по 25 января. Об этом сообщило издание LB.ua со ссылкой на участников заседания.
В проекте говорится, что карантин, действующий в стране до конца этого года, продлевается до 28 февраля 2021 года.
Во время локдауна с 8 января по 25 января запрещается:
- посещение учебных заведений, кроме дошкольного образования и специальных заведений;
- работа кафе, баров, ресторанов, кроме на вынос и на доставку;
- прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме покупки товаров первой необходимости;
- работа салонов красоты, учреждений культуры, фитнес-залов, бассейнов, всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных;
- прием посетителей учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий;
- проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других, в том числе новогодних) мероприятий, кроме проведения официальных спортивных мероприятий;
- деятельность продовольственных и непродовольственных рынков.
В проекте документа указано, что товарами и услугами первой необходимости являются:
- продукты питания, лекарственные средства, изделия медицинского назначения, средства гигиены, средства связи, ветеринарные препараты, корма
- финансовые услуги, почтовая связь, медицинская практика, ветеринарная практика, деятельности автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.
Об ограничении работы общественного транспорта в проекте постановления речь не идет. Останутся действующие запреты на перевозку количества людей, большей от числа сидячих мест.
Напомним, по состоянию на утро 9 декабря в Украине было зафиксировано 12 585 новых случаев коронавируса (сутками ранее – 10 811).