Кабмин обсуждает введение локдауна в период с 8 по 25 января, – СМИ

Решение должно быть принято сегодня, 9 декабря, во второй половине дня.

На заседание правительства вынесен проект постановления, в котором локдаун вводится с 8 по 25 января. Об этом сообщило издание LB.ua со ссылкой на участников заседания.

В проекте говорится, что карантин, действующий в стране до конца этого года, продлевается до 28 февраля 2021 года.

Во время локдауна с 8 января по 25 января запрещается:

посещение учебных заведений, кроме дошкольного образования и специальных заведений;

работа кафе, баров, ресторанов, кроме на вынос и на доставку;

прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме покупки товаров первой необходимости;

работа салонов красоты, учреждений культуры, фитнес-залов, бассейнов, всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных;

прием посетителей учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий;

проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других, в том числе новогодних) мероприятий, кроме проведения официальных спортивных мероприятий;

деятельность продовольственных и непродовольственных рынков.

В проекте документа указано, что товарами и услугами первой необходимости являются:

продукты питания, лекарственные средства, изделия медицинского назначения, средства гигиены, средства связи, ветеринарные препараты, корма

финансовые услуги, почтовая связь, медицинская практика, ветеринарная практика, деятельности автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

Об ограничении работы общественного транспорта в проекте постановления речь не идет. Останутся действующие запреты на перевозку количества людей, большей от числа сидячих мест.

Напомним, по состоянию на утро 9 декабря в Украине было зафиксировано 12 585 новых случаев коронавируса (сутками ранее – 10 811).