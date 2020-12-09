Статистика коронавируса в Украине на 9 декабря: зафиксировано 12 585 новых случаев коронавируса

Позитивность тестов по всей Украине достигла рекордной величины – 51%.

По состоянию на утро 9 декабря в Украине было зафиксировано 12 585 новых случаев коронавируса (сутками ранее – 10 811). Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.

Среди заболевших 654 ребенка и 682 медработника. Скончались за прошедшие сутки 276 человек (сутками ранее – 195), выздоровели 14 554 (сутками ранее – 12 860), госпитализировано – 1 281 человек.

Всего за сутки сдали тесты на коронавирус 58 271 человек, из которых ПЦР-тестами воспользовались 37 822 человек, а ИФА – 20 449.

С начала пандемии в Украине заразились коронавирусом 845 343 человека, а оправились от болезни 451 118 человек, умерли – 14 204.

За прошедшие сутки наибольшее количество заразившихся человек зафиксировано в Киеве (1 728), Одесской (1 270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.

Количество заболевших в регионах:

г. Киев – 84 538 заболевших (1 728 за сутки);

Винницкая область – 18 988 (164);

Волынская область – 26 832 (357);

Днепропетровская область – 46 056 (304);

Донецкая область – 27 044 (809);

Житомирская область – 32 498 (144);

Закарпатская область – 25 029 (143);

Запорожская область – 38 698 (813);

Ивано-Франковская область – 39 730 (189);

Киевская область – 45 497 (943);

Кировоградская область – 6 524 (106);

Луганская область – 7 275 (134);

Львовская область – 51 375 (588);

Николаевская область – 22 127 (329);

Одесская область – 54 123 (1 270);

Полтавская область – 27 222 (651);

Ровенская область – 34 578 (490);

Сумская область – 34 226 (322);

Тернопольская область – 30 203 (226);

Харьковская область – 60 273 (534);

Херсонская область – 12 826 (333);

Хмельницкая область – 32 960 (421);

Черкасская область – 28 728 (815);

Черновицкая область – 35 826 (204);

Черниговская область – 22 167 (568).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 7 декабря среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 50, 96% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 9 536. Тогда было проведено 30 718 ПЦР-тестов.