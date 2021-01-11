Зеленский поручил Кабмину детально рассказать? какие есть ограничения во время локдауна

Президент хочет, чтобы правительство разъяснило существующие правила и бизнес понимал как он может работать, а между властью и людьми не возникало недоразумений.

На совещании, на котором присутствовали представители Кабмина, правоохранительных органов и СНБО, президент Украины Владимир Зеленский получил правительству провести детальную коммуникацию с общественностью касательно жесткого карантина (локдауна), который ввели с 8 по 24 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Зеленский поручил Кабмину как можно скорее провести детальную презентацию всех ограничений для того, чтобы предприниматели в Украине понимали как они могут работать. Также целью таких разъяснений является потенциальное уменьшение количества недоразумений между властью и общественностью в этот период.

Отмечается, что во время этого собрания премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что локдаун в Украине значительно мягче, чем на территории Евросоюза. В частности, во многих странах ввели комендантский час, а жесткий карантин длится значительно дольше, чем две-три недели и постоянно продлевается.

Также глава Кабмина подчеркнул, что в Украине работает транспорт, разрешена работа киосков, продаются продукты питания и бытовая химия. А в странах ЕС, по словам Шмыгаля, в продуктовых магазинах не продаются гигиенические средства, бытовая химия, одежда и ряд других товаров.

Отметим, ранее Американская торговая палата в Украине выступила с заявлением, в котором сообщила, что во время январского локдауна в супермаркетах будет запрещена продажа бытовой химии, инструментов, одежды, прессы, лампочек, батареек и детских товаров для учебы. Представители палаты назвали такие запреты "ограничением прав потребителей". Позже глава Минздрава Максим Степанов отметил, что Кабмин пересмотрит ограничения и даст возможность приобретать бытовую химию в магазинах во время локдауна. Позже правительство все же внесло изменения постановление о локадауне, разрешив украинцам "покупать стиральный порошок" во время жесткого карантина.

Напомним, на заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал это "зимними каникулами ради безопасности".