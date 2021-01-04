С 8 января в супермаркетах запретят продажу ряда товаров повседневного использования

Американская торговая палата в Украине такой запрет назвала ограничением прав потребителей.

В период жесткого карантина (локдауна), который будет введен с 8 по 24 января 2021 года, в украинских супермаркетах будет запрещена продажа любых товаров помимо продуктов питания, медицинских и ветеринарных препаратов, средств личной гигиены, связи, кормов для животных и средств для защиты растений.

В частности, во время январских ограничений в супермаркетах нельзя будет покупать бытовую химию, инструменты, одежду, прессу, лампочки, батарейки и детские товары для учебы. Их можно будет заказать только с адресной доставкой, сообщает Американская торговая палата в Украине.

Для того, чтобы ограничить доступ покупателей к таким товарам супермаркеты будут вынуждены закрывать соответствующие отделы или запрещать их продажу непосредственно на кассе, из-за чего, по мнению представителей палаты, могут возникнуть конфликтные ситуации в магазинах.

В целом такие ограничения в компании-члены палаты считают прямым ограничением прав потребителей. Ее представители отметили, что в течение декабря 2020 года они неоднократно обращались к Кабмину с просьбой пересмотреть постановление о введении локдауна и разрешить продажу всех товаров супермаркетам, не менее 60% площадей которых выделено для продажи ранее "разрешенных" категорий товаров.

Однако, согласно заявлению палаты, на текущий момент этот вопрос остается нерешенным.

Напомним, на заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал это "зимними каникулами ради безопасности".

Несмотря на снижение количества новых случаев заражения коронавирусом, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что локдаун отменять не будут.