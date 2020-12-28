Январский локдаун отменять не будут, – Степанов

Власти опасаются роста заболеваемости после длительных праздников и прихода сезонного гриппа.

Отмечаемое сейчас снижение заболеваемости коронавирусом не станет поводом для отмены жестких ограничений (локдауна) с 8 по 24 января. Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

На это есть две причины: ожидаемый всплеск распространения коронавируса после новогодних праздников и сезон эпидемии гриппа, который ежегодно начинается в конце января.

Министр сообщил, что на минувшей неделе зафиксировано 59,4 новых заболевших ковидом, неделей ранее их было 70,3 тыс. ПЦР-тестов проведено соответственно 204 тыс. и 250 тыс.

Снижение объема ПЦР-тестирования Степанов объяснил отчасти тем, что расширяется экспресс-тестирование на антигены. За минувшую неделю таких тестов проведено 58 тыс., а неделей ранее – 34 тыс. Статистика по таким тестам будет публиковаться еженедельно, так как тесты на антитела проводятся в большом числе пунктов, их делают и семейные врачи, поэтому ежедневно собирать точную статистику невозможно.

За минувшие неделю после экспресс-тестирования выявлено 14 тыс. заболевших, они включены в общую статистику.

Степанов сообщил, что сейчас расширен круг лиц, которые могут направляться на бесплатное ПЦР-тестирование: это люди с признаками ОРВИ и контактные с заболевшими. Только государственные лаборатории сейчас могут обрабатывать до 55 ПЦР-тестов в день.

Напомним, на заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал это "зимними каникулами ради безопасности".

Кабинет министров, в то же время, разрешил кафе и ресторанам в новогоднюю ночь работать до 7:00 утра.