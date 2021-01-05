"Стиральный порошок можно будет купить". Кабмин разъяснил постановление о локдауне 2021

По словам представителей Минздрава, работа магазинов во время локдауна будет такой же, как и во время карантина выходного дня.

В пресс-службе Министерства здравоохранения заявили, что Кабинет министров во вторник, 5 января, внесет изменения в постановление о жестком карантине (локдауне), благодаря чему украинцы смогут покупать в магазинах бытовую химию. Об этом сообщает украинская служба ВВС.

"Правительство внесет изменения в постановление, будем сегодня их рассматривать. Так что стиральный порошок можно будет купить", — рассказали в Минздраве.

Представители Министерства уточнили, что работа магазинов во время январского локдауна будет такой же, как во время "карантина выходного дня".

"Магазины будут работать как на карантине выходного дня, ничего нового не вводилось и не запрещалось", — сказали в пресс-службе Минздрава.

О том, что в постановление о январском локдауне будут внесены изменения сообщил и сам министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время утреннего брифинга 5 января.

"Был еще вопрос касательно бытовой химии. Мы сегодня, думаю, сделаем уточнение на заседании правительства", — сказал Степанов.

Во время этого брифинга глава Минздрава назвал перечень вещей, которые можно будет покупать в магазинах во время локдауна, с 8 по 24 января 2021 года.

"Чем разрешено будет торговать в период с 8 по 25 января — это торговля продуктами питания, на торговых площадях, где не менее 60% площади предназначено для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами и средствами защиты растений", — сказал Степанов.

Он отметил, что продажа других групп товаров может происходить только при адресной доставке заказов.

Примечательно, что недавно Американская торговая палата в Украине опубликовала заявление, согласно которому во время локдауна запретят продажу бытовой химии, инструментов, одежды, прессы, лампочек, батареек и детских товаров для учебы. О том, что запрета на продажу этих товаров не будет Степанов во время брифинга не сказал.

Ограничения на продажу этих товаров в палате назвали прямым ограничением прав потребителей. Ее представители отметили, что в течение декабря 2020 года они неоднократно обращались к Кабмину с просьбой пересмотреть постановление о введении локдауна и разрешить продажу всех товаров супермаркетам, не менее 60% площадей которых выделено для продажи ранее "разрешенных" категорий товаров. Однако, согласно заявлению палаты, этот вопрос оставался нерешенным.

Напомним, на заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал это "зимними каникулами ради безопасности".

Несмотря на снижение количества новых случаев заражения коронавирусом, глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что локдаун отменять не будут.