Степанов рассказал, что на самом деле запретят продавать в локдаун в январе 2021

Уточнение касательно торговли бытовой химией во время локдауна Кабмин примет 5 января.

На брифинге от 5 января 2021 года глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что информация касательно запрета продажи в супермаркетах лекарственных средств, ветеринарных препаратов и кормов для животных во время январского жесткого карантина (локдауна), который будет длиться с 8 по 24 января, не соответствует действительности.

"Я видел эту информацию, которая появилась в сети, она не является достоверной. Чем разрешено будет торговать в период с 8 по 25 января — это торговля продуктами питания, на торговых площадях, где не менее 60% площади предназначено для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами и средствами защиты растений", — сказал Степанов.

Он отметил, что продажа других групп товаров может происходить только при адресной доставке заказов.

Степанов добавил, что уточнение касательно торговли бытовой химией во время локдауна Кабмин примет на отдельном заседании, которое должно состояться 5 января.

Примечательно, что в заявлении Американской торговой палаты в Украине речь шла о том, что во время локдауна запретят продажу бытовой химии, инструментов, одежды, прессы, лампочек, батареек и детских товаров для учебы. О том, что запрета на продажу этих товаров не будет Степанов во время брифинга не сказал.

Ограничения на продажу этих товаров в палате назвали прямым ограничением прав потребителей. Ее представители отметили, что в течение декабря 2020 года они неоднократно обращались к Кабмину с просьбой пересмотреть постановление о введении локдауна и разрешить продажу всех товаров супермаркетам, не менее 60% площадей которых выделено для продажи ранее "разрешенных" категорий товаров. Однако, согласно заявлению палаты, этот вопрос оставался нерешенным.

Напомним, на заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал это "зимними каникулами ради безопасности".

Несмотря на снижение количества новых случаев заражения коронавирусом, глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что локдаун отменять не будут.