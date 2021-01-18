Ситуація з COVID-19 залишається напруженою, — Степанов

За словами голови МОЗ, кількість хворих залишається на високому рівні.

Голова МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні ситуація з COVID-19 залишається напруженою. Уряд вважає за необхідне нинішні карантинні заходи через високий рівень захворюваності на коронавірус. Про це він повідомив на брифінгу.

Відзначимо, за добу 17 січня зафіксовано 3 034 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

"Ситуація з COVID-19 досить напружена. Кількість хворих, яка є, залишається на досить високому рівні і змушує нас дотримуватися карантину. У нас залишився тиждень карантину з посиленими обмежувальними заходами", — сказав Степанов.

За словами міністра, за минулий тиждень в країні виявили 44 620 випадків коронавируса. У порівнянні з позаминулим тижнем — це на 3,5 тисячі більше. Тоді було зафіксовано 41 063 випадки.

Крім того, Степанов повідомив, що за тиждень було госпіталізовано 13 555 осіб, майже на 3 тисячі менше, ніж тижнем раніше.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не має наміру продовжувати дію жорсткого карантину (локдауну) після 24 січня. З 25 січня по всій території України почнуть діяти обмеження "помаранчевої" карантинної зони.