"Хвороба не зникла". Шмигаль заявив, що карантин в Україні продовжать

За словами глави уряду, карантин триватиме мінімум до весни.

Кабінет міністрів має намір продовжити адаптивний карантин до 31 березня. При цьому посилений карантин після 24 січня продовжувати не будуть. Про це він повідомив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Поточний карантин введений до кінця лютого. Швидше за все, ми продовжимо його до 31 березня тією ж постановою. Поки немає підстав скасовувати адаптивний карантин. Хвороба не зникла", — заявив він.

За його словами, карантин триватиме дуже довго у 2021 році.

"Європа палає, ми відкриті для Європи, ми відкриті всередині держави, тому підстав для зняття карантину немає. Не потрібно передчасно тішити себе ілюзіями. Я впевнений, що карантин дуже довго триватиме цього року. А ось яким саме він буде, це вже інше питання", — сказав Шмигаль.

Раніше голова МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні ситуація з COVID-19 залишається напруженою. Уряд вважає за необхідне нинішні карантинні заходи через високий рівень захворюваності.

На засіданні Кабміну 9 грудня було прийнято рішення про введення локдауну з 8 по 24 січня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав це "зимовими канікулами заради безпеки".